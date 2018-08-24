Юные пешеходы задавали немало вопросов и на практических примерах вместе с сотрудниками ГИБДД подробно разобрали различные ситуации, в частности, проблему «дорожных ловушек»...

В детском семейном парке, который расположен в Крылатском районе Западного административного округа города Москвы, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и один из благотворительных фондов провели обучающее занятие, посвященное празднику «День создания светофора».В ходе урока безопасности инспекторы дорожно-патрульной службы поведали ребятам историю создания светофора. Из рассказа полицейских дети узнали, что первый светофор был установлен в далеком 1914 году в городе Кливленде, а в России первый светофорный объект появился спустя 16 лет в Ленинграде.Детей заинтересовала тема безопасности дорожного движения. В процессе общения с автоинспекторами юные пешеходы задавали немало вопросов и на практических примерах вместе с сотрудниками ГИБДД подробно разобрали различные ситуации, в частности, проблему «дорожных ловушек».В конце занятия все участники получили в подарок стильные световозвращатели¸ которые помогают стать заметнее на дороге в темное время суток, а также компьютерный диск с записью видеоматериала по безопасности дорожного движения.Особый интерес собеседников вызвали патрульные автомобиль и мотоцикл ДПС, в которых они с радостью сфотографировались на память.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81