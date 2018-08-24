Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии задержан подозреваемый в изготовлении поддельных государственных пробирных клейм...

«Оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии задержан подозреваемый в изготовлении поддельных государственных пробирных клейм, обозначающих пробы драгоценных металлов – золота и серебра», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В результате 10 обысков на территории столичного региона обнаружено оборудование, предназначенное для изготовления и нанесения оттисков поддельных клейм, именники производителей ювелирной продукции, более 350 поддельных клейм, а также около 500 изделий с оттисками государственных пробирных клейм, вызывающих сомнение в их подлинности.«По данному факту УОД ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 181 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление соучастников противоправной деятельности, мест сбыта, а также изъятие из незаконного оборота ювелирной продукции с оттисками поддельных государственных клейм», - отметила Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк