Злоумышленник, имея доступ в кабинет администрации, похитил оттуда денежные средства в размере более 350 тысяч рублей...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД «Коммунарский» г. Москвы задержали 48-летнего приезжего по подозрению в краже денежных средств.В полицию обратился представитель одного из столичных магазинов. Он рассказал, что из кабинета администрации магазина пропали денежные средства в размере более 350 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался сотрудник магазина. Установлено, что злоумышленник имел свободный доступ в кабинет администрации магазина.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79