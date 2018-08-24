По словам потерпевших, у них возник конфликт с неизвестными мужчинами, которые избили их, похитили личные вещи и денежные средства, после чего скрылись...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району задержали четверых мужчин, подозреваемых в разбое.В дежурную часть обратились двое молодых людей. Они рассказали, что на Тургеневской площади у них возник конфликт с неизвестными мужчинами, которые избили их, похитили личные вещи и денежные средства, после чего скрылись с места происшествия. Материальный ущерб составил около 230 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Сретенка. Ими оказались приезжие в возрасте от 18 до 21 года.По данному факту следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60