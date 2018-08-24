Злоумышленница под видом социального работника пришла в квартиру к пенсионерке и похитила оттуда денежные средства и ювелирные изделия...

«Оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с Отделом уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники по подозрению в краже денежных средств и ювелирных изделий у пожилой москвички задержали 44-летнюю женщину», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть ОМВД России по району Хамовники от 81-летней жительницы столицы поступило сообщение о краже.Полицейские установили, что в квартиру пенсионерки пришла неизвестная и представилась социальным работником. Она стала рассказывать пожилой женщине о предоставлении различных льгот и путевки на санаторно-курортное лечение. Хозяйка квартиры пригласила гостью попить чай. Пока она была на кухне, злоумышленница зашла в комнату и похитила денежные средства, ювелирные изделия и скрылась.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Тверской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 44-летняя местная жительница. Похищенное изъято.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проверяют подозреваемую на причастность к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60