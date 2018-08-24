Обследовав жилое помещение, полицейские обнаружили и изъяли 6 шприцев, стеклянный флакон и ложку со следами нагара и иные предметы, используемые для потребления наркотиков...

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве в районе Восточное Дегунино ликвидировали притон для потребления наркотических средств.В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 37-летняя ранее судимая жительница столицы систематически предоставляла наркозависимым людям свою жилплощадь для совместного потребления запрещенных средств и веществ.Полицейские обследовали жилое помещение, где обнаружили и изъяли 6 шприцев, стеклянный флакон и ложку со следами нагара и иные предметы, используемые для потребления наркотиков.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Восточное Дегунино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве