При обыске в квартире у подозреваемого были обнаружены и изъяты свертки с наркотическим веществом – гашишем...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – гашиша.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Бирюзова задержали 30-летнего жителя столицы. При обыске в квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты свертки с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой около 1 килограмма.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499)192-59-56