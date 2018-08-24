В центре Москвы на Большой Ордынке работникам экстренных служб удалось поднять самосвал, который несколько часов назад провалился в яму на дороге. Движение на улице пришлось перекрыть, общественный транспорт изменил маршруты. Движение по одной полосе восстановили. По предварительным данным, дефект проезжей части на месте ДТП образовался не сегодня.

В центре Москвы на Большой Ордынке работникам экстренных служб удалось поднять самосвал, который несколько часов назад провалился в яму на дороге. Движение на улице пришлось перекрыть, общественный транспорт изменил маршруты. Движение по одной полосе восстановили. По предварительным данным, дефект проезжей части на месте ДТП образовался не сегодня.Операция по спасению "КамАЗа" на Большой Ордынке продолжается уже пятый час. Саму машину вызволили из плена, но улица до сих пор перекрыта.Все произошло около полудня. По словам очевидцев, грузовик провалился под землю буквально на ровном месте.— Стал выезжать с Ордынки и провалился! Водитель сразу выбежал, убежал во двор!Что стало причиной образования ямы, пока неизвестно. "КамАЗ" был загружен песком. Рабочие говорят, что на этом месте уже пару дней была небольшая выбоина, но закрыть ее не успели.Вытащить многотонный грузовик оказалось непростой задачей. Сначала его вручную разгрузили, потом пытались вытащить краном — не вышло. Помогла только пожарная техника и экскаватор, который подтолкнул "КамАЗ" в нужную сторону, пока тот висел в воздухе. Яма — порядка двух метров в ширину и длину. Сейчас вокруг нее установили заграждения.Полицейские решали вопрос о том, чтобы открыть движение по одной из главных улиц в центре столицы хотя бы частично — по одной полосе. В любом случае, до позднего вечера стоит выбирать пути объезда. Сам же "КамАЗ" отбуксируют на автостоянку. Для этого тоже потребуется специальный мощный эвакуатор.