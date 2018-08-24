США и Китай вступили в новую фазу торговой войны. Обе страны повысили на 25 процентов пошлины на взаимный экспорт товаров объемом в 16 миллиардов долларов. После этого Китай подал жалобу в ВТО, а Вашингтон пригрозил обложить пошлинами все товары из Китая.

США и Китай вступили в новую фазу торговой войны. Обе страны повысили на 25 процентов пошлины на взаимный экспорт товаров объемом в 16 миллиардов долларов. После этого Китай подал жалобу в ВТО, а Вашингтон пригрозил обложить пошлинами все товары из Китая. Это опасный ход, учитывая, что китайский экспорт в Америку в пять раз больше. И на этом фоне в Вашингтоне начались торговые переговоры двух стран.Экономика и политика для Дональда Трампа еще со времен президентской кампании связаны в один клубок. Если клубок распутать, то мало не покажется никому. Так, во всяком случае, считает сам хозяин Белого дома.Последние скандалы вокруг бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна и бывшего главы его избирательного штаба Пола Манафорта подстегнули разговоры о возможном импичменте президента США. В случае победы на промежуточных выборах в ноябре демократы наверняка не упустят своего шанса и сделают все чтобы, как минимум, начать процедуру досрочной отставки."Не понимаю, зачем уничтожать того, кто делает отличную работу. Если мне объявят импичмент, рынки обрушатся. Все станут бедными. С таким мышлением, как сейчас, это может произойти очень быстро", — заявил президент США Дональд Трамп. Дополнительно развил эту идею Трамп у себя в "Твиттере". В том духе, что победа над Хиллари, видимо, была его единственной ошибкой. Но это, конечно, шутка. Никто кроме него, уверен Трамп, не смог бы поставить на место Китай.Выход интервью совпал со второй волной американских заградительных пошлин на китайские товары. "Если бы Хиллари стала президентом, у вас был бы отрицательный рост. Мы выросли на 10 триллионов долларов США. Китай, кстати, снизился на 15 триллионов долларов. Когда я стал президентом, Китай был доминирующей силой. Теперь они мне очень нравятся. Я отлично лажу с председателем Си, но я сказал, что мы больше не можем давать вам 500 000 миллиардов в год на плохие торговые сделки. И вы видите, что произошло за последние 90 дней", — подчеркнул Трамп.Последнее из произошедшего — это 25-процентные пошлины на 279 наименований продукции из Поднебесной общим объемом в 16 миллиардов долларов. Но, как и предупреждали Трампа, мировая торговля — это улица с двухсторонним движением. Желающих мчать по встречной наперерез главному ее локомотиву теперь поубавилось и в США. Дергать стоп-кран в Пекине ведь тоже не стали, а наоборот ввели свои ограничения."Нам, американским компаниям, нравится работать с Китаем, а пошлины оказывают только негативный эффект. Это вызывает серьезные опасения. Наша экономика катится в бездну", — считает топ-менеджер компании-производителя одежды Рик Хелфенбейн. "Роль Китая на американском рынке очень большая. Ни один другой рынок, кроме китайского, не сможет удовлетворить потребности экономики США", — отмечает вице-президент компании-производителя автопокрышек Уолтер Веллер.Начиная торговую войну, Трамп говорил, что заботится об американском производителе. Например, пошлины на китайский металл и алюминий должны были поддержать металлургов, особенно в тех штатах, где за него голосовали. Да только проблема в том, что собственное производство в США покрывает лишь половину нужного стране сырья. Компенсировать нехватку рано или поздно все равно придется за счет импорта, а он из-за заградительных мер окажется дороже. То есть пока раскачаются сталелитейные и алюминиевые заводы, пытаясь наращивать объем, проиграют те, кого Трамп тоже обещал поддержать. Те же автомобили станут дороже, а значит, американские GM и Ford будут слабее в конкурентной борьбе. "Пытаешься задуматься о том, как можно ответить на эффекты от пошлин, вводя еще больше пошлин, довольно сложно в этом разобраться. Президент ведь сам говорил, что хотел бы, чтобы не было никаких торговых войн", — говорит ведущая CNBC.Возможно, Трамп рассчитывает на то, что у Китая первого сдадут нервы. У Пекина и в самом деле меньше возможностей для маневра – объем экспорта из Поднебесной существенно превышает объем импорта из США. Вот только как это объяснить простым американцам, которые будут разглядывать ценники, а не макроэкономические показатели?"Идущая торговая война вызывает рост неуверенности и рисков, а ее продолжение может оказать неблагоприятный эффект на деловое настроение, размещение инвестиций, трудоустройство и покупательную способность американских домохозяйств", — отмечает телеведущая. А значит, и на популярность американского президента. И прежде всего, среди тех, ради кого, как ему казалось, он и начинал торговую войну."США ведет себя как юный, неопытный боец, а Китай — это спокойный, старый мастер тайчи", — говорит политолог, независимый эксперт Сыма Нань. Торговая битва держав-тяжеловесов по законам древнекитайского боевого искусства. Тайцзицюань (Кулак Великого предела) — техника, отработанная тысячелетиями: плавные движения словно сковывают противника, он вязнет в атаке и пропускает стремительный удар. В таком бою китайцам нет равных."США бьет сильно, но очень нетерпеливо. А Китай действует мягко, словно возвышаясь над ситуацией, но может нанести мгновенный удар. Так же Китай ведет себя в торговой войне, спокойно и неспешно и вдруг внезапный контрудар!" – говорит Сыма Нань.Китай блокирует противника зеркальными жестами: Пекин ввел пошлины на американские товары через минуту после Вашингтона. На автомобили и велосипеды, дизель и авиатопливо, запчасти и медицинское оборудование и на то, что долгое время считалось неприкосновенным для санкций, — энергоресурсы. Но США замахиваются все больше — уже на 200 миллиардов долларов. И на это Китай может ответить по законам тайчи."Импортные пошлины и прочие налоговые издержки вместе взятые, которые необходимо будет заплатить китайским импортерам, могут сделать сжиженный природный газ из США на 30 процентов дороже, чем из других стран", – отмечает глава аналитической компании Цао Инь.Через год Китай станет крупнейшим потребителем СПГ в мире. Все энергоамбиции США из-за пошлин вылетят в трубу. В планах Китая — наращивание поставок из России по двум, а в перспективе по четырем линиям проекта "Ямал СПГ". А на юге Китая торговые трения уже сыграли на руку нашим виноделам: в этом году в Шэньчжэнь начали поставлять крымские десертные вина, отлично сочетающиеся с южнокитайской кухней, где много морепродуктов и фруктов. Пока в партии 20 тысяч бутылок, но после повышения пошлин на вина из США китайцы готовы поставить на прилавки и столы крымские вместо американских. "У тех дистрибьютеров, которые работали с американскими винами, возник вакуум. И теперь них есть хороший шанс, чтобы забрать кусок пирога у американцев", — говорит представитель компании по производству вин Олег Машьянов.С китайского рынка вылетают и авиаперевозчики: две американские компании заявили, что закроют рейсы Чикаго-Шанхай и Пекин-Гонолулу. Не только из-за повышения цен на топливо (в черном списке КНР есть авиакеросин), но и из-за возможного падения спроса на деловые поездки.Неспокойны биржи, нервная обстановка на рынке валют. Но в Китае пока не комментируют ход переговоров, которые продолжились в Вашингтоне, вновь оставляя за США право — выйти из себя или все же начать действовать мудрее.