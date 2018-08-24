Мужчина, стрелявший в полицейских в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы, скончался.

Мужчина, стрелявший в полицейских в переулке Сивцев Вражек в центре Москвы, скончался.Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах, подчеркнув, что стрелок скончался от огнестрельного ранения в голову.Выяснилась и личность нападавшего – это 31-летний Ренат Кунашев, уроженец одного из сел Баксанского района Кабардино-Балкарии.Вечером 23 августа 2018 года вечером он, проходя по московскому переулку Сивцев Вражек, внезапно открыл стрельбу по сотрудникам полиции, патрулирующих данный район.В ответ стражи порядки открыли ответный огонь, ранив нападавшего, который был обезоружен и экстренно госпитализирован.Как проинформировала общественность старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова, по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.На месте происшествия работает следственная группа, которая фиксирует следы преступления, устанавливает и допрашивает очевидцев и свидетелей случившегося.