В центре Москвы неизвестный преступник напал на сотрудника полиции. Он стрелял из травматического орудия. Ответным огнем нападавший был ликвидирован.

В центре Москвы неизвестный преступник напал на сотрудников полиции.Инцидент произошел около 20:00 возле дома 43 по улице Сивцев Вражек. Неизвестный мужчина открыл огонь по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств ГУ МВД России по Москве. По предварительной информации, один из полицейских ранен. Нападавший стрелял из неустановленного оружия.По данным "Интерфакса", ответным огнем нападавший был тяжело ранен, но остался жив. Он находится в критическом состоянии, за его жизнь борются медики.Как сообщает ТАСС, в настоящее время из-за происшествия Сивцев Вражек перекрыт.