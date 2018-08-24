Тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Аделина Сотникова больше не вернется в любительский спорт. По ее мнению, поведение девушки недостойно олимпийской чемпионки.

Тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристка АделинаСотникова больше не вернется в любительский спорт. По ее мнению, поведениедевушки недостойно олимпийской чемпионки.Тарасова прокомментироваласлова Сотниковой о том, что та пропускает сезон-2018/19, но не отрицаетвозможности возвращения. Тренер дала пессимистический прогноз."Я уже не могу все этослышать. Сколько Аделина будет сезонов пропускать? Она не выступает сОлимпийских игр. Это никому неинтересно уже... Никто и не рассчитывал, чтоона выйдет. Может быть, в своих мечтах, или ей приснилось, что вернется", – цитируетТарасову Sports.ru. "Что за игры такие идиотские?Все-таки олимпийская чемпионка, она тоже должна понимать, что это как-тонеправильно… Это выглядит ей-богу смешно, недостойно олимпийской чемпионки", -заключила тренер.В свою очередь российскийтренер Александр Жулин тоже с трудом верит в возвращение Аделины Сотниковой. "Впоследнее время в России появились молодые 14-летние девочки, которые исполняютчетверные прыжки", – отметил тренер. По его словам, женский спорт непредсказуем, но речь о первом месте уже неидет.Двукратная чемпионкамира в парном катании, Елена Леонова заявила,фигуристке необходимой определиться, нужно или не нужно ей выступать впредстоящем сезоне. При этом она верит в Сотникову. "Что касается возможностивозвращения на лидирующие позиции – никогда не бывает ничего невозможного", -приводит слова Леоновой "Спорт-Экспресс".По словам тренера ЕвгенияРукавицына, олимпийской чемпионке Сочи-2014 будет тяжело вернуться на своипозиции. Он добавил ,что сейчас в женском фигурном катании сумасшедшаяконкуренция.