Тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Аделина
Сотникова больше не вернется в любительский спорт. По ее мнению, поведение
девушки недостойно олимпийской чемпионки.
Тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Аделина
Сотникова больше не вернется в любительский спорт. По ее мнению, поведение
девушки недостойно олимпийской чемпионки.
Тарасова прокомментировала
слова Сотниковой о том, что та пропускает сезон-2018/19, но не отрицает
возможности возвращения. Тренер дала пессимистический прогноз.
"Я уже не могу все это
слышать. Сколько Аделина будет сезонов пропускать? Она не выступает с
Олимпийских игр. Это никому неинтересно уже... Никто и не рассчитывал, что
она выйдет. Может быть, в своих мечтах, или ей приснилось, что вернется", – цитирует
Тарасову Sports.ru. "Что за игры такие идиотские?
Все-таки олимпийская чемпионка, она тоже должна понимать, что это как-то
неправильно… Это выглядит ей-богу смешно, недостойно олимпийской чемпионки", -
заключила тренер.
В свою очередь российский
тренер Александр Жулин тоже с трудом верит в возвращение Аделины Сотниковой. "В
последнее время в России появились молодые 14-летние девочки, которые исполняют
четверные прыжки", – отметил тренер. По его словам, женский спорт непредсказуем, но речь о первом месте уже не
идет.
Двукратная чемпионка
мира в парном катании, Елена Леонова заявила,
фигуристке необходимой определиться, нужно или не нужно ей выступать в
предстоящем сезоне. При этом она верит в Сотникову. "Что касается возможности
возвращения на лидирующие позиции – никогда не бывает ничего невозможного", -
приводит слова Леоновой "Спорт-Экспресс".
По словам тренера Евгения
Рукавицына, олимпийской чемпионке Сочи-2014 будет тяжело вернуться на свои
позиции. Он добавил ,что сейчас в женском фигурном катании сумасшедшая
конкуренция.