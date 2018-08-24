Михаэль Шумахер регулярно тренируется в бассейне – но все также не может ходить и говорить. Родственники прославленного пилота рассказали о его состоянии.

Михаэль Шумахер регулярно тренируется в бассейне – но все такжене может ходить и говорить. Родственники прославленного пилота рассказали о егосостоянии.Родня Шумахера всячески ограждает его от внимания прессы.Однако в преддверии Гран-при "Формулы-1" в Бельгии они решилирассказать, как чувствует себя чемпион.Михаэль Шумахер продолжает длительный курс реабилитации. Вдекабре 2013 года он получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь нагорных лыжах. До июня 2014-го он находился в искусственной коме.Как рассказывают родственники, сейчас Михаэль сильнострадает, он не может говорить и испытывает сильные проблемы с памятью. "Онне может ходить или находиться в одиночестве", – сообщили они французским СМИ.Близкие Шумахера говорят, что он общается с помощью жестов.Иногда ему, чтобы стимулировать память, включают звук работающего двигателя. "Когдамы сажаем его в инвалидное кресло перед великолепной панорамой гор с видом наозеро, бывает так, что Майкл плачет", – рассказали они журналистам.Вездесущие папарацци уже не раз пытались проникнуть вжилище, где находится семикратный чемпион мира – но безрезультатно. Информацияоб истинном состоянии легендарного гонщика тщательно скрывается от СМИ. Сейчас Шумахераперевезли в бывший дом президента испанского "Реала" ФлорентиноПереса на Мальорке, пишетКак сообщалось, супруге гонщика пришлось продать личныйсамолет Михаэля, а также виллу чемпиона в Мерибеле за 30 миллионов евро, чтобыоплачивать услуги по восстановлению здоровья гонщика. За процессом реабилитацииследят 15 специалистов-медиков.