Михаэль Шумахер регулярно тренируется в бассейне – но все также
не может ходить и говорить. Родственники прославленного пилота рассказали о его
состоянии.
Михаэль Шумахер регулярно тренируется в бассейне – но все также
не может ходить и говорить. Родственники прославленного пилота рассказали о его
состоянии.
Родня Шумахера всячески ограждает его от внимания прессы.
Однако в преддверии Гран-при "Формулы-1" в Бельгии они решили
рассказать, как чувствует себя чемпион.
Михаэль Шумахер продолжает длительный курс реабилитации. В
декабре 2013 года он получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на
горных лыжах. До июня 2014-го он находился в искусственной коме.
Как рассказывают родственники, сейчас Михаэль сильно
страдает, он не может говорить и испытывает сильные проблемы с памятью. "Он
не может ходить или находиться в одиночестве", – сообщили они французским СМИ.
Близкие Шумахера говорят, что он общается с помощью жестов.
Иногда ему, чтобы стимулировать память, включают звук работающего двигателя. "Когда
мы сажаем его в инвалидное кресло перед великолепной панорамой гор с видом на
озеро, бывает так, что Майкл плачет", – рассказали они журналистам.
Вездесущие папарацци уже не раз пытались проникнуть в
жилище, где находится семикратный чемпион мира – но безрезультатно. Информация
об истинном состоянии легендарного гонщика тщательно скрывается от СМИ. Сейчас Шумахера
перевезли в бывший дом президента испанского "Реала" Флорентино
Переса на Мальорке, пишет
Как сообщалось, супруге гонщика пришлось продать личный
самолет Михаэля, а также виллу чемпиона в Мерибеле за 30 миллионов евро, чтобы
оплачивать услуги по восстановлению здоровья гонщика. За процессом реабилитации
следят 15 специалистов-медиков.