Составлен
рейтинг самых бюджетных направлений для отдыха с 1 по 30 сентября. В списке
– населенные пункты Крыма, Краснодарского края и Ставрополья.
Составлен
рейтинг самых бюджетных направлений для отдыха с 1 по 30 сентября. В списке
– населенные пункты Крыма, Краснодарского края и Ставрополья.
На первом месте Пятигорск. Во втором по величине городе Ставропольского края,
славным минеральными водами, можно отдохнуть неделю всего за тысячу рублей в
сутки.
Следующий –
поселок городского типа Курортное в Крыму. Он расположен у подножья горного
массива Кара-Даг. Там можно остановиться за тысячу рублей в сутки при заселении
на шесть ночей.
Бронза принадлежит
поселку Пересыпь в Темрюкском районе Краснодарского края. На
десять ночей тут можно остановиться за 1100 рублей в сутки, передает телеканал "МИР24" портал Tvil.ru.
Четвертую строчку топа занимает
город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. 12 ночей на азовских
берегах обойдутся, в среднем – в 1100 рублей за сутки.
Пятерку самых дешевых замыкает Крымское
на западе Крыма. Всего за 1100 рублей в сутки в поселке можно остановиться на
две недели.
Шестое место досталось поселку
Кучугуры Краснодарского края, расположенному на побережье Азовского моря. Две
недели в нем обойдутся в 1100 рублей.
Столько же по
цене обойдутся девять ночей в селе Дедеркой Туапсинского района. Далее идет "царство вина" Абрау-Дюрсо. Три
ночи в поселке обойдутся в 1200 рублей в сутки.
Поселок Сенной в Тамани на
девятой строке. Девять ночей обойдутся туристам в 1300 рублей в сутки.
Самым дорогим из бюджетных
эксперты назвали поселок городского типа Николаевка в Симферопольском районе.
13 ночей в нем стоят около 1300 рублей.