Составлен рейтинг самых бюджетных направлений для отдыха с 1 по 30 сентября. В списке – населенные пункты Крыма, Краснодарского края и Ставрополья.

Составленрейтинг самых бюджетных направлений для отдыха с 1 по 30 сентября. В списке– населенные пункты Крыма, Краснодарского края и Ставрополья.На первом месте Пятигорск. Во втором по величине городе Ставропольского края,славным минеральными водами, можно отдохнуть неделю всего за тысячу рублей всутки.Следующий –поселок городского типа Курортное в Крыму. Он расположен у подножья горногомассива Кара-Даг. Там можно остановиться за тысячу рублей в сутки при заселениина шесть ночей.Бронза принадлежитпоселку Пересыпь в Темрюкском районе Краснодарского края. Надесять ночей тут можно остановиться за 1100 рублей в сутки, передает телеканал "МИР24" портал Tvil.ru.Четвертую строчку топа занимаетгород Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. 12 ночей на азовскихберегах обойдутся, в среднем – в 1100 рублей за сутки.Пятерку самых дешевых замыкает Крымскоена западе Крыма. Всего за 1100 рублей в сутки в поселке можно остановиться надве недели.Шестое место досталось поселкуКучугуры Краснодарского края, расположенному на побережье Азовского моря. Двенедели в нем обойдутся в 1100 рублей.Столько же поцене обойдутся девять ночей в селе Дедеркой Туапсинского района. Далее идет "царство вина" Абрау-Дюрсо. Триночи в поселке обойдутся в 1200 рублей в сутки.Поселок Сенной в Тамани надевятой строке. Девять ночей обойдутся туристам в 1300 рублей в сутки.Самым дорогим из бюджетныхэксперты назвали поселок городского типа Николаевка в Симферопольском районе.13 ночей в нем стоят около 1300 рублей.