Американский журнал New Yorker поместил на обложку своего нового номера изображение президента США Дональда Трампа, который убегает от своры охотничьих псов.Оно размещено на сайте издания. При этом на рисунке не видно, кто держит на поводке четырех рыжих псов, которые порвали главе Белого дома носок и красный галстук.Автор карикатуры Барри Блитт, который создал за эти годы уже целую серию обложек с Трампом, назвал рисунок Closing In. Фразу можно перевести, как "всё ближе", так и "дело близится к развязке".An early look at next week's cover, "Closing In," by Barry Blitt: https://t.co/AIps4l4xEG pic.twitter.com/ZZVzEBi7P3— The New Yorker (@NewYorker) 24 августа 2018 г.По мнению ТАСС, руководство New Yorker тем самым намекает на резко обострившуюся ситуацию вокруг американского президента из-за признания виновными на этой неделе его бывших ближайших соратников.21 августа бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был признан судом виновным по восьми пунктам обвинения из 18 в махинациях с налогами, а экс-советник миллиардера, Майкл Коэн пошел на сделку со следствием, сообщив под присягой о том, что в 2016 году Трамп заставил его совершить финансовые правонарушения.