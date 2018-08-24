По мнению президента США Дональда Трампа, его бывшая соперница на выборах Хиллари Клинтон вполне заслуживает заключения в тюрьме. Так американский лидер прокомментировал приговор, вынесенный бывшей сотруднице фирмы Pluribus International по обвинению в разглашении гостайны.

По мнению президента США Дональда Трампа, его бывшая соперница на выборах Хиллари Клинтон вполне заслуживает заключения в тюрьме. Так американский лидер прокомментировал приговор, вынесенный бывшей сотруднице фирмы Pluribus International (компания выполняла контракты для Пентагона и спецслужб) по обвинению в разглашении гостайны.В частности, Риэлити Ли Виннер отправила секретный доклад АНБ по электронной почте сетевому изданию Intercept, которое опубликовало выдержки из него. В материалах содержались данные о якобы осуществляемом кибершпионаже со стороны структур Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ в отношении некой американской компании."Бывшая подрядчица АНБ проведет 63 месяца в тюрьме из-за "секретной" информации. Вот это да, это же мелочь по сравнению с тем, что сделала Хиллари Клинтон! Так несправедливо, Джефф (генпрокурор и министру юстиции США)! Двойные стандарты", — написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.Ранее американский президент уже призывал сенаторов заняться расследованием обстоятельств и последствий использования Хиллари Клинтон в служебных целях личного почтового сервера. Скандал разразился еще в 2015 году, однако ФБР так и не нашло оснований для предъявления ей каких-либо обвинений.