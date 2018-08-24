Заключенные прекратили прием пищи 13-14 августа

Заключенные прекратили прием пищи 13-14 августаТрое осужденных во Владимирском централе (ФКУ Т-2) около 10 дней назад объявили голодовку, сообщает со ссылкой на уполномоченного по правам человека во Владимирской области Людмилу Романову.По ее словам, которые приводятся в сообщении, прием пищи заключенные прекратили 13-14 августа. Точной даты они не помнят. Осужденные находятся под контролем врачей, состояние удовлетворительное.Уполномоченный по правам человека сообщила, что на встрече с ней осужденные отказались высказать претензии и требования. Омбудсмен планирует направить запросы, в том числе, в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.«Они (осужденные) хотят встретиться с представителями Генпрокуратуры, будут говорить только с ними, — сказала Людмила Романова. — По их словам, информацию туда они направили самостоятельно».Ранее глава правозащитной организации «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян сообщил, что осужденные якобы в знак протеста против «против пыток». После этого управление ФСИН по Владимирской области о голодовке заключенных.