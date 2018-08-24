Певице занесли инфекцию. Как следствие – целый букет болезней.

Певице занесли инфекцию. Как следствие – целый букет болезней.Юлия Началова уже не первый год страдает от подагры. "Сначала не могли понять, что со мной, так как в моем возрасте редко таким болеют. Подагра – болезнь королей. Слава Богу, что в моей жизни появились хорошие специалисты. которые смогли мне помочь", – рассказывает Началова.Но на этом ее общение с врачами не закончилось – певице пришлось перенести несколько сложных операций, чтобы избавиться от мучившей силиконовой груди. Врачи предупреждали певицу о возможных неблагоприятных последствиях, когда она только решилась на увеличение молочных желез. В итоге случилось самое страшное: импланты не прижились, и началось заражение крови. Сепсис, в свою очередь, привел к нарушению функции почек, а затем возникла злосчастная подагра. Это болезнь суставов, вызванная отложением в них солей мочевой кислоты. Как следствие – возникают воспаление и болевой синдром."Ампутция грудных имплантатов научно называется аугментационная маммопластика, – рассказал Dni.Ru хирург, - Но Юле не нужно надеяться, что после устранения имплантатов грудь будет выглядеть в первозданном виде. Помимо оставшихся рубцов и шрамов, пациент обычно сталкивается с такими проблемами как провисание мягких тканей разной степени, неоднородное растяжение, асимметричность двух желез, появление стрий".После первой операции артистка очень плохо себя чувствовала, так как ей занесли серьезную инфекцию. Об этом она рассказала Борису Корчевникову в программе "Судба человека". К счастью, врачи смогли спасти артистку. И теперь, несмотря на все испытания, Юлия с позитивом смотрит в будущее и продолжает работать.