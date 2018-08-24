Территорию сдали в аренду без торгов

Территорию сдали в аренду без торговУ платной парковки на Георгиевской улице во Владимире появился новый временный владелец - ООО «Крепеж», сообщаетТерриторию снова сдали в аренду без проведения торгов. Это возможно только на 30 суток. Как указано в документах, вид деятельности компании - розничная торговля красками. Та же самая ситуация произошла во время работы фан-зоны Чемпионата мира по футболу. Администрация не проинформировала жителей.При этом мэрия продолжает поиски постоянного подрядчика. Заявки принимают до 5 сентября. После должен пройти аукцион.