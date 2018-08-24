Уфа провела в Глазго первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с шотландским Рейнджерс. Уфимцы проиграли 0:1, однако не потеряли шансы на попадание в групповой этап.

"Уфа" провела в Глазго первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с шотландским "Рейнджерс". Уфимцы проиграли 0:1, однако не потеряли шансы на попадание в групповой этап.Хозяева поля очень мощно начали встречу, и с первых минут у ворот Александра Беленова стало жарко. Но вратарь "Уфы" уверенно отводил угрозы, создаваемые подопечными Стивена Джеррарда. Постепенно игра выровнялась. Однако за четыре минуты до перерыва "Рейнджерс" вышел вперед.Хозяева подали угловой, и Альфредо Морелос сумел пробить головой. Беленов сумел среагировать на этот удар, но находившийся рядом Коннор Голдсон добил мяч в ворота. "Уфа" могла отыграться сразу же, но вратарь Алан Макгрегор ногой отразил удар Дмитрия Живоглядова. Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу шотландского клуба.После перерыва "Глазго Рейнджерс" владел заметным преимуществом и создал немало моментов у ворот "Уфы". Беленов был постоянно в игре, защитники уфимцев с трудом, но справлялись с атаками хозяев поля. Гости редко наведывались к воротам Макгрегора. Тем не менее, шанс отыграться у "Уфы" был. На 89 минуте промахнулся с близкого расстояния Иван ПауревичВ итоге гол Голдсона оказался единственным, и "Глазго Рейнджерс" победил 1:0. Но этот результат оставляет "Уфе" шансы на суммарный успех. Все решится через неделю в столице Башкирии..