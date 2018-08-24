Жители Украины массово скупают туры в Крым. Главная цель - проехать по Крымскому мосту и убедиться в том, что он действительно существует.

Жители Украины массово скупают туры в Крым. Главная цель -проехать по Крымскому мосту и убедиться в том, что он действительно существует.В Киеве уже заявляли, что число украинцев, выезжающих вКрым, растет. По данным властей Украины, поток туристов, поехавших в Крым, посравнению с июнем вырос на 36%.О главной цели туристов рассказали в крымском отделенииРоссийского союза туриндустрии. По словам главы отделения РСТ БорисаЗелинского, украинцы активно заказывают туры с проездом по Крымскомумосту – они хотят убедиться в его существовании."Едут на мост, чтобы лично убедиться,что он существует и по нему можно проехать", —заявил Зелинский. Он добавил, что чаще всего мост посещают украинцы, отдыхающиев Керчи, Феодосии, Коктебеле и Судаке.Так же охотно жители Незалежной покупают турына курорты Краснодарского края и Кавказа – в Сочи, Анапу и Геленджик– и тоже с проездом по Крымскому мосту. Дело в том, что в украинскихСМИ фотографии со стройки называли слишком красочными. Власти пыталисьубедить граждан, что мост – это голограмма, отснятая на "Мосфильме".Крым стал российским регионом по итогам референдума,проведенного в 2014 году. Тогда большинство населения поддержали идеювоссоединения с Россией. Крымский мост был открыт 15 мая 2018 года. В церемониипринял участие президент России Владимир Путин, напоминает .В Киеве же никак не смирятся с фактом существования Крымского моста. Там периодически заявляют о намерении разрушить его – подрывом, авиаударом или даже с помощью высших сил.Тем временем продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие железной дороги на Крымском мосту намечено на следующий год.