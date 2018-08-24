Жители Украины массово скупают туры в Крым. Главная цель -
проехать по Крымскому мосту и убедиться в том, что он действительно существует.
Жители Украины массово скупают туры в Крым. Главная цель -
проехать по Крымскому мосту и убедиться в том, что он действительно существует.
В Киеве уже заявляли, что число украинцев, выезжающих в
Крым, растет. По данным властей Украины, поток туристов, поехавших в Крым, по
сравнению с июнем вырос на 36%.
О главной цели туристов рассказали в крымском отделении
Российского союза туриндустрии. По словам главы отделения РСТ Бориса
Зелинского, украинцы активно заказывают туры с проездом по Крымскому
мосту – они хотят убедиться в его существовании.
"Едут на мост, чтобы лично убедиться,
что он существует и по нему можно проехать", —
заявил Зелинский. Он добавил, что чаще всего мост посещают украинцы, отдыхающие
в Керчи, Феодосии, Коктебеле и Судаке.
Так же охотно жители Незалежной покупают туры
на курорты Краснодарского края и Кавказа – в Сочи, Анапу и Геленджик
– и тоже с проездом по Крымскому мосту. Дело в том, что в украинских
СМИ фотографии со стройки называли слишком красочными. Власти пытались
убедить граждан, что мост – это голограмма, отснятая на "Мосфильме".
Крым стал российским регионом по итогам референдума,
проведенного в 2014 году. Тогда большинство населения поддержали идею
воссоединения с Россией. Крымский мост был открыт 15 мая 2018 года. В церемонии
принял участие президент России Владимир Путин, напоминает .
В Киеве же никак не смирятся с фактом существования Крымского моста. Там периодически заявляют о намерении разрушить его – подрывом, авиаударом или даже с помощью высших сил.
Тем временем продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие железной дороги на Крымском мосту намечено на следующий год.