Бывший гитарист американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Бывший гитарист американской рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг ушел из жизни в возрасте 68 лет.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность известил американский журнал Rolling Stone, посвященный музыке и поп-культуре.По данным издания, Кинг, который боролся с раком легких, умер 23 августа в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси.Кинг родился в Сан-Франциско 14 сентября 1949 года. Музыкант присоединился к группе Thee Sixpence в начале 1966 года. С Марком Вейцем написал единственный хит группы Incense & Peppermints.В Strawberry Alarm Clock продержался до 1971 года, после чего ушёл в группу Lynyrd Skynyrd. Он заменил бас-гитариста Леона Уилксона. Был соавтором песни Sweet Home Alabama. Покинул группу в 1976, но вернулся на реюньоне в 1987 году., однако в 1996-м вновь пришлось уйти из группы из-за застойной сердечной недостаточности. В 2006 году в составе Lynyrd Skynyrd он был включен в Зал славы рок-н-ролла.