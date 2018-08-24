Состоялась жеребьевка первого круга Открытого чемпионата США по теннису – четвертого из турниров серии Большого шлема. Светлана Кузнецова, получившая специальное приглашение, начнет соревнования матчем с американкой Винус Уильямс.

Состоялась жеребьевка первого круга Открытого чемпионата США по теннису – четвертого из турниров серии Большого шлема. Светлана Кузнецова, получившая специальное приглашение, начнет соревнования матчем с американкой Винус Уильямс.Светлана Кузнецова, выигравшая US Open в 2004 году, в 11 раз сыграет со старшей из сестер Уильямс, двукратной победительницей турнира (2000, 2001) Винус. На счету соперниц по пять побед в личных встречах.Сильнейшая на данный момент теннисистка России Дарья Касаткина сыграет с венгеркой Тимеей Бабош. Анастасия Павлюченкова встретится со шведкой Ребеккой Петерсон, соперницей Елены Родиной будет победительница прошлогоднего Открытого чемпионата США американка Слоан Стивенс. Маргариту Гаспарян ждет поединок с победительницей US Open 2016 года немкой Ангелик Кербер , Наталья Вихлянцева сыграет с американкой Ваней Кинг, Екатерина Александрова — с Се Шувэйо из Тайваня. Американка Серена Уильямс начнет турнир матчем с полькой Магдой Линетт. Соперницы Марии Шараповой, Екатерины Макаровой, Анны Блинковой будут известны после квалификации.US Open пройдет в Нью-Йорке с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет 53 миллионов долларов.