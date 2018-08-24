Юная жительница Тулы оказалась не так проста. Так уверяет вхожая в семью юмористов Ирина, которая и рассказала Dni.Ru о романе Петросяна.

Юная жительница Тулы оказалась не так проста. Так уверяет вхожая в семью юмористов Ирина, которая и рассказала Dni.Ru о романе Петросяна."Таня входила в эту семью постепенно, – рассказала знакомая с ситуацией. – Как говорится, вначале в приоткрытую дверь засунула нос, а потом уже ее не вытолкать и в шею. Она хотя и родилась в Туле, но всегда грезила столицей, где можно было бы разгуляться. Примерно, как Людмила в исполнении Ирины Муравьевой в фильме "Москва слезам не верит". Помните, как она говорила подруге: "Пойми, мы в Москве живем,а Москва – большая лотерея,можно сразу все выиграть.Здесь живут дипломаты,художники, артисты, поэтыи практически все они мужчины.А мы – женщины"."Таня сделала все, чтобы стать ближе к тем самым художникам и артистам – окончился университет искусства и культуры, получила профессию арт-менеджер, которая открывала ей дверь в мир искусства, – продолжает Ирина. – И первым, кому Брухуновой удалось втереться в доверие, был певец Авраам Руссо. Таня вела у него фанатский сайт. И постепенно знакомилась с миром шоу-бизнеса.Потом Брухунова увлеклась "Кривым зеркалом" и стала публиковать свои фотоотчеты о концертах на официальном ресурсе проекта. С Петросяном лично она не общалась – связь проходила через тогдашнюю помощницу Петросяна Ирину. Однажды Брухунова упросила ее устроить встречу с Евгением Вагановичем, дабы передать ему вопросы от поклонников".Та первая встреча юмориста и юной красавицы состоялась еще в 2013-м. "А уже через год Евгений Ваганович и Татьяна были почти неразлучны – вместе ходили не только на деловые встреч, но и на фитнес, по магазинам и в театры, – продолжает знакомая семьи. – При этом Таня, как мне рассказывали очевидцы, всегда держала Петросяна под руку и шла с гордо поднятой головой – мол, завидуйте молча! И вот уже Татьяна – не просто помощница Евгения Вагановича, но и его директор с очень высокой зарплатой. Я слышала, когда Степаненко узнала, сколько получает 29-летняя провинциалка, то орала так, что соседи били по батареям и хотели вызывать полицию"."Я не знаю, беременна ли Брухунова на самом деле, как пишет пресса, давно ее не видела. Но то, что девушка вынашивает коварные планы по тому, как завладеть дорогостоящим имуществом, почти не сомневаюсь, – заключила Ирина. – Она родилась в бедной провинциальной семье, а тут шикарные квартиры, антиквариат. И Татьяна, мне кажется, сделает все, чтобы не упустить такой шанс. Ей плевать на то, что пишут и говорят – она идет к своей мечте. И этот альянс ей нужен только как способ ее воплощения"