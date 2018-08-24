В Сети оказались пресс-рендеры предстоящего флагмана LG — V40 ThinQ. На изображениях показано, что корейский производитель наделит новинку челкой в верхней части экрана, очень узкими боковыми рамками — что их практически не видно — и пятью камерами.

В Сети оказались пресс-рендеры предстоящего флагмана LG — V40 ThinQ. На изображениях показано, что корейский производитель наделит новинку "челкой" в верхней части экрана, очень узкими боковыми рамками — что их практически не видно — и пятью камерами.Две камеры (скорее всего, с функцией распознавания лица) расположатся на лицевой стороне, еще три с горизонтальной ориентацией — на тыльной. Вероятно, одна из них выступит в качестве широкоугольного объектива, другая — как телефото-объектив. Сканер отпечатков пальцев расположится на "спинке", пишет GSMArena.Отдельная кнопка для вызова "Ассистента" Google разместится на левом ребре, под клавишами регулировки громкости — как у G7 ThinQ. Также V40 приписывают наличие 3,5-мм аудиоразъем для наушников и четырех ЦАПов, как у всех последних высококлассных смартфонов LG.В качестве процессора, вероятно, послужит флагманская платформа Snapdragon 845. Судя по дате, отображенной на экране устройства, LG покажет новинку 16 ноября.∎В России начали продавать LG G7. С телевизором "в нагрузку" читайте такжеV40 может стать вторым (после Huawei P20 Pro) или третьим смартфоном в мире, имеющим три основные камеры. Столько же объективов должна получить Mate 20 Pro, но когда Huawei выпустит эту модель, неизвестно.