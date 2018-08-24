Сестра певицы Жанны Фриске Наталья вместе с мужем уже несколько
недель проживает в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное
государство.
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья вместе с мужем уже несколько
недель проживает в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное
государство.
В своем Instagram Наталья опубликовала снимок, на котором
она принимает солнечные ванны. Фриске запечатлена лежа на шезлонге. Девушка
облачена в откровенное бикини с пестрым принтом. С помощью белых цветов сестра
знаменитости добавила к образу нотку романтики.
"Доброго дня вам🤗😜", – написала Фриске под фото. Поклонники отметили, что Наталья выглядит
очень привлекательной и жизнерадостной: "Наташа, фото
яркое!!! Очень шикарно выглядишь!! ✌✌(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наташка,Наташка белая ромашка,чистая как
снег,самый лучший человек!!!! Приятного отдыха!!!💐💐💐💐💐💞", Красотка😍. Однако были и те, кому публикация девушки пришлась не по вкусу. Недруги Фриске, писали в комментариях, что за последние
несколько лет сестра певицы заметно поправилась. "Вывалила пузяо погреть? Ужасные складки видны, когда так
отъелась-то?" – не стесняясь отмечали они.
Добавим, что Наталья много раз говорила поклонникам, что в Шри-Ланке
невероятно вкусная кухня. Судя по Stories, девушка в компании супруга и друзей
частенько обедает в местных ресторанчиках.
Однако Наталья не забывает о фигуре. Фриске уделяет внимание
занятиям спортом и устраивает разгрузочные дни. К примеру, недавно, сестра
знаменитости поделилась рецептом вкусного и полезного завтрака, в который
входит: Овсянка, ананас, миндаль, мед, немного шоколада.
Отметим, что девушка в восторге от живописной природы и
местных жителей острова. Фриске проведет на берегу Индийского океана три месяца.
По
словам Натальи, жить в этом райском местечке не так дорого, как может показаться
на первый взгляд. Если готовить самому и не питаться в кафе, а также снимать квартирку из категории эконом, то можно прожить на 250 долларов месяц, что по
сегодняшнему курсу Мосбиржи составляет чуть менее 17 тысяч рублей.