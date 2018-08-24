Сестра певицы Жанны Фриске Наталья вместе с мужем уже несколько недель проживает в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное государство.

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья вместе с мужем уже нескольконедель проживает в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островноегосударство.В своем Instagram Наталья опубликовала снимок, на которомона принимает солнечные ванны. Фриске запечатлена лежа на шезлонге. Девушкаоблачена в откровенное бикини с пестрым принтом. С помощью белых цветов сестразнаменитости добавила к образу нотку романтики."Доброго дня вам🤗😜", – написала Фриске под фото. Поклонники отметили, что Наталья выглядиточень привлекательной и жизнерадостной: "Наташа, фотояркое!!! Очень шикарно выглядишь!! ✌✌(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наташка,Наташка белая ромашка,чистая какснег,самый лучший человек!!!! Приятного отдыха!!!💐💐💐💐💐💞", Красотка😍. Однако были и те, кому публикация девушки пришлась не по вкусу. Недруги Фриске, писали в комментариях, что за последниенесколько лет сестра певицы заметно поправилась. "Вывалила пузяо погреть? Ужасные складки видны, когда такотъелась-то?" – не стесняясь отмечали они.Добавим, что Наталья много раз говорила поклонникам, что в Шри-Ланкеневероятно вкусная кухня. Судя по Stories, девушка в компании супруга и друзейчастенько обедает в местных ресторанчиках.Однако Наталья не забывает о фигуре. Фриске уделяет вниманиезанятиям спортом и устраивает разгрузочные дни. К примеру, недавно, сестразнаменитости поделилась рецептом вкусного и полезного завтрака, в которыйвходит: Овсянка, ананас, миндаль, мед, немного шоколада.Отметим, что девушка в восторге от живописной природы иместных жителей острова. Фриске проведет на берегу Индийского океана три месяца.Пословам Натальи, жить в этом райском местечке не так дорого, как может показатьсяна первый взгляд. Если готовить самому и не питаться в кафе, а также снимать квартирку из категории эконом, то можно прожить на 250 долларов месяц, что посегодняшнему курсу Мосбиржи составляет чуть менее 17 тысяч рублей.