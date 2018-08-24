Фигурант заключен под стражу.

В конце июля и начале августа текущего года в дежурную часть Кольчугинского ОМВД поступило пять сообщений от местных жителей о совершении краж из дачных домов и хозяйственных построек, расположенных вблизи поселка Бавлены. Неизвестный похищал бытовые приборы, технику и продукты питания.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении имущественных преступлений. Им оказался 29-летний мужчина без определенного места жительства, уроженец Юрьев-Польского района. Он был задержан на территории поселка Бавлены и дал признательные показания.Похищенное имущество частично изъято и возвращено владельцам.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый заключен под стражу.