Ему грозит до семи лет лишения свободы

Ему грозит до семи лет лишения свободыВ Судиславле мужчина на протяжении пяти месяцев издевался над престарелой 85-летней матерью. Женщина не могла оказать ему сопротивление.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, сын бил её, угрожал и обливал холодной водой. Чтобы мать не кричала, он забивал ей рот туалетной бумагой.Мужчина пытался отрицать свою вину. Но правду обо всем происходящем в их доме рассказали соседи, родственники и социальные работники. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.