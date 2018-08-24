В Краснодаре произошел пожар в частном доме. Общая площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров.

В Краснодаре произошел пожар в частном доме. Общая площадь возгорания составляет около 500 квадратных метров. О происшествии сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.Как уточняется, сообщение о загорании частного дома на улице Ломоносова поступило на пульт диспетчерской службы в 22:04 в четверг, 23 августа. Первое подразделение прибыло на место ЧП в 22:15. Было установлено, что горят кровля частного жилого дома и хозяйственные постройки. Пожар удалось локализовать в 22:55, передает ТАСС.