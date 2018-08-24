Об этом заявил губернатор Сергей Ситников

Об этом заявил губернатор Сергей СитниковВ Красном-на-Волге построят новую современную школу на 1000 мест.Об этом рассказал губернатор Сергей Ситников во время рабочей поездки. Проектирование учреждения начнется со следующего года. Подрядчик сможет зайти на объект в 2021 году. Сейчас в Красном ищут площадку для будущего строительства.Напомним, что в этом году в Красносельскую среднюю школу придет пополнение - 200 учеников. Учреждениям пришлось объединиться после того, как одно из зданий признали аварийным.