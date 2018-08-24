Слова главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитниках, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитниках, которые "поднимают вой при малейшей попытке провести расследование", не могут распространяться на всех правозащитников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он призвал "дифференцировать правозащитников" и отметил, что многие из них выполняют важные функции, передает "Интерфакс".Песков также сказал, что не знает контекста, в котором глава Чечни сделал соответствующее заявление, поэтому не может дать полную оценку этому.Накануне Кадыров, комментируя нападение подростков на полицейских в Чечне, раскритиковал работу правозащитников в республике, назвав их провокаторами, и заявил, что они мешают профилактической работе в борьбе с терроризмом.