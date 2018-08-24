В зоне обслуживания амбулатории находятся 25 населенных пунктов
В зоне обслуживания амбулатории находятся 25 населенных пунктов
Новая амбулатория и подстанция скорой помощи 23 августа введены в эксплуатацию в селе Ляхи Меленковского района, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
В зоне обслуживания амбулатории находятся 25 населенных пунктов, в которых проживают более трех тысяч человек. Из бюджета Владимирской области на строительство было направлено более 90 млн рублей.
«Создание нового учреждения здравоохранения в небольшом селе — это по-настоящему долгожданное событие, это праздник для людей, — отметила губернатор Владимирской области Светлана Орлова
на церемонии ввода объектов в эксплуатацию. — Тем более такая современная, оборудованная амбулатория, которая ни в чем не уступит городской больнице».
Общая площадь подстанции скорой медицинской помощи и новой Ляховской амбулатории Центральной районной больницы составляет более 1000 квадратных метров. Амбулатория рассчитана на 100 посещений в смену. Пациентов будут принимать акушер-гинеколог, педиатр, стоматолог-ортопед, зубной врач, зубной техник и терапевт. Также здесь разместилась своя лабораторная служба.