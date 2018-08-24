В этом году он пройдет в буквальном смысле в темпе вальса: главной темой фестиваля станет офицерский бал. Парадные мундиры, дамы в кринолинах, кадрили, вальсы и полонезы - военные оркестры специально включили их в программу. Будет и современная нотка - например, танцы на гироскутерах.

В этом году он пройдет в буквальном смысле в темпе вальса: главной темой фестиваля станет офицерский бал. Парадные мундиры, дамы в кринолинах, кадрили, вальсы и полонезы — военные оркестры специально включили их в программу. Будет и современная нотка — например, танцы на гироскутерах.Праздник чести, доблести, благородства и высоких помыслов: тема нынешнего фестиваля "Спасская башня" — офицерский бал. И открывается он сегодня.Вместо паркета — брусчатка Красной площади. Выйти на нее готовятся оркестры и ансамбли из 11 стран. Генеральная репетиция уже позади. В программе — парадные дефиле лучших военных оркестров из Европы, Азии и Северной Америки.Но право первого па — детям. Фестиваль детских духовых оркестров проходит уже шесть лет. В этом году желающих было так много, что коллективам из Центрального федерального округа нужно было проходить отборочные туры, чтобы завоевать право выступить на главной сцене "Спасской башни". Возможность пройти по главной площади страны ждут 18 коллективов.Для юных посетителей на Красной площади развернули детский городок. Здесь будут проходить мастер-классы, квесты, интерактивные программы, детям расскажут о традициях русского офицерского бала, а также устроят настоящий боярский пир.Выступление взрослых коллективов начнется в обед в конном манеже. Зрителей ждет представление от испанской конницы и Кремлевской школы верховой езды.