Обвиняемый был ранее судим за особо тяжкие преступления

Обвиняемый был ранее судим за особо тяжкие преступленияСуд рассмотрит уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Мурома, обвиняемого в убийстве супруги топором, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.По данным следствия, обвиняемый был ранее судим за особо тяжкие преступления. В 2012 году он женился на 46-летней женщине, которая работала поваром в муниципальном учреждении. Мужчина периодически избивал свою жену.По версии следствия, 25 марта супруги вместе с еще одним мужчиной распивали спиртное. В это время муж и жена снова поссорились, и обвиняемый ударил женщину. Она попросила гостя о помощи и выбежала из квартиры. Злоумышленник схватил топор и отправился ее искать. Обвиняемый встретил супругу на придомовой территории, нанес ей более 40 рубленных ран, закидал тело снегом и вернулся домой. После этого он был задержан.Расследование уголовного дела завершено, мужчина признал свою вину.