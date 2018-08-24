Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности

Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственностиПолицейские задержали 32-летнего жителя Мурома по подозрению в незаконном хранении наркотиков, сообщает УМВД России по Владимирской области.Мужчина был задержан вечером 19 августа во дворе дома на Октябрьской улице. В рюкзаке задержанного полицейские нашли полиэтиленовый пакет с веществом зеленого цвета. В ходе экспертизы установлено, что в пакете была марихуана весом 13,6 граммов.Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, не трудоустроен. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, где он приобрел запрещенное вещество.