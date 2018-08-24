Полиция Нидерландов вплотную приблизилась к разгадке убийства 11-летнего Ники Ферстаппена, к которому власти шли 20 лет. Для установлении личности предполагаемого преступника они изучили около 14 тысяч образцов ДНК. Расследование стало крупнейшим в истории Голландии.

Полиция Нидерландов вплотную приблизилась к разгадке убийства 11-летнего Ники Ферстаппена, к которому власти шли 20 лет. Для установлении личности предполагаемого преступника они изучили около 14 тысяч образцов ДНК. Расследование стало крупнейшим в истории Голландии, сообщает NOS.11-летний Ники Ферстаппен пропал в ночь на 10 августа 1998 года. Ребенок находился в палатке вместе со сверстниками в палаточном лагере близ города Маатрихт. На следующее утро его нашли убитым примерно в полутора километрах от лагеря.На теле ребенка не было следов ударов и посторонних отпечатков пальцев. Школьник лежал на земле без одежды, полиция сделала вывод, что перед смертью он подвергся сексуальному насилию.Как бы то ни было, обнаружить на теле убитого следы ДНК преступника следователям не удалось. Тем не менее, полиция не прекращала поиски вплоть до 2007 года, когда властями был допрошен 36-летний мужчина, оставлявший странные записки на могиле мальчика. Выяснилось, однако, что он просто не в себе и никакого отношения к убийству не имел.Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в 2013 году, когда появились технологии изучения ДНК. Еще через пять лет полиция объявила крупнейший в истории страны сбор ДНК. Следователи попросили сдать анализы почти 22 тысячи мужчин в возрасте 18 до 75 лет. Около 30 процентов нидерландцев, попавших в эту группу, просьбу проигнорировали.В конце августа полицейские заявили, что нашли нового подозреваемого в убийстве ребенка – 55-летнего Йоса Бренча, который жил неподалеку от школьного лагеря во время убийства. Следы ДНК убитого были найдены в доме мужчины.Местоположение Бренча, однако, неизвестно. Всю жизнь он прожил в лесу вдали от людей и на связь выходил крайне редко. Полиция Нидерландов объявила мужчину в розыск, разослав ориентировки по соседним странам.