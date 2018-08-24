В медицинское учреждение был доставлен 2-летний ребенок в состоянии анафилактического шока после хирургической операции, проведенной в домашних условиях...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 54-летнего жителя Московской области по подозрению в незаконном осуществлении медицинской деятельности.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от фельдшера наряда скорой медицинской помощи о том, что в медицинское учреждение доставлен 2-летний ребенок в состоянии анафилактического шока. Как было установлено, в домашних условиях ребенку провели хирургическую операцию и тем самым причинили вред его здоровью.По подозрению в совершении данного противоправного деяния был задержан 54-летний житель Московской области.В настоящее время ребенку оказана необходимая помощь, его состояние расценивается как стабильное.По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 235 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38