Грозя санкциями покупателям российских комплексов ПВО С-400 Соединенные Штаты ведут недобросовестную конкуренцию. И это самое мягкое определение их действиям, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Грозя санкциями покупателям российских комплексов ПВО С-400 Соединенные Штаты ведут недобросовестную конкуренцию. И это самое мягкое определение их действиям, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.При этом США, по мнению Франца Клинцевича, конкуренцию на рынке вооружений России проигрывает. Потому и прибегает к своему универсальному оружию – санкциям. Таким неблаговидным способом США защищает свои экономические интересы.Сенатор Клинцевич назвал пустыми любые утверждения о том, что покупка партнерами и союзниками США у России зенитных ракетных систем С-400, несет какие-то угрозы безопасности западных стран, сообщает ТАСС. При этом между реакцией Вашингтона на продажу Россией С-400 и на реализацию проекта "Северный поток-2" нет никакой разницы, подчеркнул член сенатского комитета по обороне и безопасности.О введении санкций к покупателям российских зенитных ракетных комплексов С-400 предупредила глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт. Она вновь заявила, что Штаты выступают категорически против покупки американскими союзниками и партнерами российских систем ПВО С-400. И пригрозила санкциями против любых стран, которые решились на такое приобретение.С-400 — система ПВО дальнего действия для уничтожения любых средств воздушного нападения, в том числе баллистических на дальних подступах. Эти системы закуплены Китаем и Турцией. В настоящее время идет подготовка к подписанию контракта с Индией.