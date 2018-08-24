Сегодня в Вязниковском районе прошел традиционный расширенный педсовет - мероприятие, знаменующее начало нового учебного года. Вязниковских педагогов приветствовал председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв. На августовский педсовет съехалось более 500 учителей и педагогов дополнительного образования со всех уголков Вязниковского района.

Сегодня в Вязниковском районе прошел традиционный расширенный педсовет - мероприятие, знаменующее начало нового учебного года. Вязниковских педагогов приветствовал председатель Законодательного Собрания области Владимир Киселёв. На августовский педсовет съехалось более 500 учителей и педагогов дополнительного образования со всех уголков Вязниковского района. Впереди новый учебный год - самое время "сверить часы", определить главные цели. Педагоги полны сил и творческой энергии, ждут новой встречи с учениками.Татьяна Воробьёва, учитель школы № 3: "28 лет работаю, а все равно волнуюсь. Соскучилась по детям, по работе".Встретиться с педагогами приехал спикер облпарламента Владимир Киселёв. Сегодня в регионе ведётся большая работа по развитию системы образования. Практически решена проблема обеспечения детей местами в детских садах, в то время как ещё 5 лет назад этот вопрос стоял очень остро. За четыре последних года в области построено 12 новых садиков и 150 - отремонтировано и реконструировано. В их числе - 16 вязниковских. Начиная с 2013 года, в регионе открылось 5 новых школ, строятся ещё 3. Для сельских ребятишек закупаются школьные автобусы, оснащаются кабинеты, большое внимание уделяется развитию детского спорта. Только в Вязниковском районе за последние 2 года открыто более 20 школьных спортклубов. Задача №1 - решение кадровой проблемы.Владимир Киселёв, председатель ЗакСобрания области: "Учитель - главное в школе. Здорово, что в этом году в вязниковские школы пришло 5 молодых педагогов, одна даже мужа привела". .