Параолимпийская спортсменка по фехтованию Анна Пашкова, вынужденная передвигаться на инвалидном кресле, столкнулась с жестким противодействием соседей, запрещающих поставить пандус за свой счет. Видео спора со своими оппонентами Анна выложила на своей странице в социальной сети.

Параолимпийская спортсменка по фехтованию Анна Пашкова, вынужденная передвигаться на инвалидном кресле, столкнулась с жестким противодействием соседей, запрещающих поставить пандус за свой счет.Видео дискуссии со своими оппонентами Анна выложила на своей странице в социальной сети — как ни странно, соседи переживают, что цена их имущества упадет: "Стоимость квартир уменьшится" — несколько раз повторяют они."Не манипулируй своим положением! — потребовала одна активная женщина и продолжила: — Я не собираюсь из-за того, что ты один раз в день соизволишь выехать, ухудшать свое положение, снижать стоимость своей квартиры, провоцировать воровство и так далее, и вонь, и все остальное. Я не позволю из-за того, что тебе раз надо выехать и получить удовольствие, ухудшать положение свое."В конце концов Анна была доведена своими соседями до слез. Вопрос с пандусом так и остался открытым.Параолимпийскую спортсменку поддержали сотни пользователей на ее странице в социальной сети, поразившиеся черствости и бездушности соседей Анны. Комментаторы также выражают глубокое недоумение относительно некоторых утверждений: "Убейте меня, но как пандус может снизить стоимость квартиры? Где логика?"