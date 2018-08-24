Миша, подожди, - очевидцы попытались оказать помощь медведю, чья голова застряла в канистре. Добровольные спасатели не добились успеха, но им на смену могут прийти работники регионального Министерства экологии, уже начавшие поиски места, где были сделаны эти кадры.

В сети размещены кадры неудачной операции по спасению медведя, предположительно снятые в окрестностях города Нерюнгри в Якутии.На записи видно, как мужчина пытается снять с головы медведя канистру, сделав петлю из подручных средств. Его спутник выступил в роли оператора, снимая происходящее на видео.После нескольких неудачных попыток добровольный спасатель отступился от идеи вызволить хищника из ловушки, а напарник прекратил съемку.Что произошло дальше – неизвестно, однако, по данным СМИ, роликом уже заинтересовались в региональном Минэкологии, разославшем своим подведомственным учреждениям на местах распоряжение о поиске места, где разворачивались события.