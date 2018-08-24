Полиция южноафриканского города Порт-Элизабет задержала российское судно Lada, на борту которого перевозились взрывчатые вещества и нелегальное вооружение.

Полиция южноафриканского города Порт-Элизабет задержала российское судно Lada, на борту которого перевозились взрывчатые вещества и нелегальное вооружение.Как передает "Интерфакс", об этом сообщил южноафриканский портал News24, ссылаясь на данные Национального портового управления Transnet.Lada следовала из мадагаскарского порта в Тулиаре и следовала в нигерийский Лагос. Судно было арестовано полицией и поставлено на якорь в порту. Как заявил управляющий портом Танди Лебакенг, на борту корабля находится некий "опасный груз". В настоящее время на судне проводится обыск.