Российское судно Лада задержано в ЮАР, на его борту были обнаружены взрывчатка и нелегальное оружие. Корабль принадлежит компании Трансфлот и следовал из мадагаскарского порта в Тулиаре в нигерийский Лагос. Сейчас судну предписано оставаться в порту Нгкура Порта-Элизабет до выяснения обстоятельств.

Российское судно "Лада" задержано в ЮАР, на его борту были обнаружены взрывчатка и нелегальное оружие. Корабль принадлежит компании "Трансфлот" и следовал из мадагаскарского порта в Тулиаре в нигерийский Лагос. Сейчас судну предписано оставаться в порту Нгкура Порта-Элизабет до выяснения обстоятельств.Начальник порта сообщил, что пока официальные обвинения никому не предъявлены и к экипажу никаких ограничительных мер не применяется. По информации издания The Herald, полиция проверила судно уже после того, как были выгружены 14 контейнеров, после получения некого "конфиденциального предупреждения".Ситуацию с судном телеканалу "Россия 24" прокомментировал пресс-атташе российского посольства в Претории Александр Куляев.Он подтвердил, что судно, действительно, российское, и принадлежит компании "Трансфлот". На его борту перевозили в том числе промышленную взрывчатку. При этом ЮАР — не конечная цель этого груза, на которую не были оформлены соответствующие транзитные документы. Сейчас "Трансфлот" экстренно дооформляет бумаги.По оптимистичному сценарию — судно просто отпустят, как только документы будут переданы южноафриканской стороне.Само судно не арестовано, к экипажу никаких рестрикций не применяется, но судну предписано оставаться в Порт-Элизабет до разрешения ситуации.