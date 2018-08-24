В полицию поступило сообщение о краже сейфа с денежными средствами в размере свыше 5 млн рублей из квартиры на Славянском бульваре...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы при содействии ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержали 46-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в краже из квартиры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение о краже сейфа с денежными средствами из квартиры на Славянском бульваре, хозяин которой находится за пределами Российской Федерации. Материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых на улице Генерала Глаголева. Им оказался 46-летний ранее судимый житель Пермского края.Установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными соучастниками вскрыл замок входной двери квартиры, проник внутрь и похитил сейф с денежными средствами.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения возможных соучастников задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93