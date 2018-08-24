Защитник Локомотива и сборной Узбекистана Виталий Денисов проведет большую часть нынешнего сезона в самарских Крыльях Советов. Волжане арендовали 31-летнего футболиста до мая 2019 года.

Защитник "Локомотива" и сборной Узбекистана Виталий Денисов проведет большую часть нынешнего сезона в самарских "Крыльях Советов". Волжане арендовали 31-летнего футболиста до мая 2019 года.Виталий Денисов, сын известного защитника "Пахтакора" и ЦСКА Геннадия Денисова выступает за "Локомотив" с 2013 года. Левый защитник провел за москвичей 120 матчей и забил 1 мяч. В прошлом сезоне Денисов стал чемпионом России, а годом ранее выиграл Кубок страны.Клубы договорились о переходе игрока три дня назад, однако арендное соглашение было подписано только в пятницу. В нынешнем сезоне Денисов на поле не выходил. Аренда футболиста связана с потерей игровой практики. В новом клубе Виталий будет выступать под 39 номером.