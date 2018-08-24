Начало мероприятий - в 16 часов

Начало мероприятий - в 16 часовВ субботу, 25 августа, Владимир присоединиться к всероссийской акции «Ночь кино». Они пройдет при поддержке областной администрации, Министерства культуры России и Фонда кино.На 27 площадках региона будут показывать три фильма - «Танки», «Рубеж» и «Последний богатырь». За них проголосовали сами жители в социальных сетях. Во Владимире праздник пройдет на площадке у развлекательного комплекса РусьКино.Мероприятия начнутся в 16 часов.