Второй флот США, который возродили весной этого года, призван сдержать Россию в Северной Атлантике. Такое заявление сдала командующий военно-морскими операциями американского флота Джон Ричардсон. Также он призвал сохранить доминирование в океане, особенно на фоне возрождающейся России.

Второй флот США, который возродили весной этого года, призван сдержать Россию в Северной Атлантике. Такое заявление сдала командующий военно-морскими операциями американского флота Джон Ричардсон, пишет агентство РИА Новости. Также он призвал сохранить доминирование в океане, особенно на фоне возрождающейся России.Заявление американского военного тут же поставили под сомнение. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыдкина, шансов сдержать Россию в Северной Атлантике у одного Второго флота США нет. Так как сейчас ВМФ РФ оснащаются самыми современными кораблями и подводными лодками. Парламентарий считает, что подобные выступления американских военных – попытка выбить больше денег для оборонно-промышленного комплекса.Сотрудник институту США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев, в свою очередь, отметил, что возрождение Второго флота – это один из этапов борьбы за Арктику, которой Штаты сейчас уделяют много внимания. Однако новая американская корабельная группировка появится еще не скоро: потребуется несколько лет на ее формирование и значительные денежные средства, которых может не оказаться.Второй флот США был создан в 1950 году и просуществовал до 2011 года. 4 мая этого года стало известно, что группировку возродили. Однако постоянного состава она пока не имеет.