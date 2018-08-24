В гарнизонном разводе приняли участие более 120 сотрудников различных подразделений полиции.

24 августа на Соборной площади в городе Владимире состоялся объединенный торжественный развод комплексных сил УМВД России по Владимирской области, посвященный 74-летию образования регионального Управления МВД России.В проведении торжественного развода приняли участие руководство и личный состав УМВД России по Владимирской области, сотрудники территориальных подразделений органов внутренних дел на районном уровне, председатель Общественного совета при региональном УМВД.Открывая торжественный развод, начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин поздравил личный состав с памятной датой, поблагодарил сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также пожелал всем здоровья, успехов и благополучия.Представители органов законодательной и исполнительной власти тридцать третьего региона, присутствующие на мероприятии, в свою очередь, выразили благодарность стражам порядка за службу и взаимодействие, особо подчеркнув, что личный состав органов внутренних дел Владимирской области достойно справляется с задачами по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.Далее сотрудникам, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, были вручены нагрудные знаки, почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма.Завершился объединенный развод торжественным маршем строевых подразделений.