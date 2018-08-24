Горела травянистая подстилка

Горела травянистая подстилкаНизовой лесной пожар площадью 5 га произошел во Владимирской области 23 августа, сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о пожаре на юго-востоке от населенного пункта Клязьменский поступило в 16:15. Горела травянистая подстилка. На место происшествия выехала оперативная группа Петушинского пожарно-спасательного гарнизона.Пожар был ликвидирован в 22:00. Огонь тушили 12 человек с помощью четырех единиц техники.