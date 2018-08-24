Для следователей и адвокатов вводится предварительная запись в режиме онлайн

Для следователей и адвокатов вводится предварительная запись в режиме онлайнЭлектронная очередь для адвокатов и следователей должна решить проблемы с доступом во Владимирский централ, сообщает прокуратура Владимирской области.Надзорное ведомство выявило факты длительного ожидания и не допуска адвокатов в ФКУ Т-2 (Владимирский централ) для оказания осужденным юридической помощи. В связи с этим была для следователей и адвокатов вводится предварительная запись в режиме онлайн.Записаться в электронную очередь можно с помощью системы «ФСИН-Визит» на 22 календарных дня вперед. Для этого нужно создать свой аккаунт на сайте.Ранее управление ФСИН по Владимирской области осужденных в ИК-2 и во Владимирском централе.